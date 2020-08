LG유플러스, 초·중·고 원격 수업 지원 강화

[아시아경제 구채은 기자] LG유플러스가 자사 스쿨넷 서비스를 이용하는 전국 교육청 및 초·중·고의 인터넷 속도를 무상 증속하고, EBS 제로레이팅 적용 지원을 강화한다고 26일 밝혔다.

‘신종 코로나 바이러스감염증(코로나19)’ 확산 우려에 수도권 초·중·고등학교가 다음 달 11일까지 전면 원격 수업으로 전환됐다. 이에 따라 LG유플러스는 속도 저하로 인한 온라인 화상수업 지연 등 사고를 미연에 방지하기 위해 자사 스쿨넷 서비스 이용 전국 교육청 및 초·중·고 대상 인터넷 속도 무상 증속 지원을 제공키로 했다.

스쿨넷은 교육청과 초·중·고등학교가 이용하는 인터넷 서비스다. LG유플러스 스쿨넷을 이용 중인 전국 4개 교육청과 산하 초중고 3천460개교는 500Mbps 속도로 인터넷 이용이 가능하다. 또 LG유플러스 LTE, 5G 모바일 이용 고객은 연말까지 EBS 10개 서비스와 주요 교육사이트 7개 웹/앱 접속 시 제로레이팅을 적용, 데이터 사용량이 차감되지 않는다.

자사 IPTV 서비스 U+tv와 모바일 IPTV 서비스 U+모바일tv에서도 원격 수업 지원을 강화한다. U+tv 고객은 대화면 TV와 고화질 영상으로 실시간 채널 258~263번에서 초등 3학년~중등 2학년 ‘EBS 2주 라이브 특강’을 31일(월)부터 9월 11일(금)까지 2주간 시청할 수 있다. ▲고등 1~3학년은 ‘EBS 플러스 1’ ▲초등 1, 2학년은 ‘EBS 플러스 2’ ▲중등 3학년은 ‘EBS 잉글리쉬’ 채널에서 특강이 제공된다.

매일 오전 9시 학교 시간표와 동일한 시간에 수업을 시작하고, 강의 자료는 EBS 사이트에서 무료로 내려 받을 수 있다. LG유플러스 관계자는 “어려운 상황에서도 교육과 학습을 이어가는 전국 교사와 학생, 학부모들이 교육과 학습에 오롯이 집중할 수 있도록 LG유플러스가 보유한 통신 기술과 자원을 적극 지원한다”며 “함께 이 시기를 극복할 수 있도록 추가 지원책 고민할 것”이라고 말했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr