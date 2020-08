"난 반찬만 필요한데"…고민 해결해줄 GS25 '내맘대로' 시리즈

밥, 반찬 선택 가능한 하이브리드형 상품

27일 2종 추가 출시…다음달 내 9종으로

[아시아경제 차민영 기자] GS25] 편의점 GS25가 고객의 취향에 따라 밥, 반찬을 선택 구입이 가능한 하이브리드형 상품을 선보인다. 사회적 거리두기 2단계 시행으로 재택근무 확대와 혼밥족 증가 트렌드를 반영했다.

GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 33,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 32,300 2020.08.26 08:55 장시작전(20분지연) 관련기사 심야배달 수요에…GS25, 전국 서비스 점포 2천곳으로 확대GS, GS리테일에 64억원 규모 부동산 임대 결정GS, 실리콘밸리에 벤처투자 법인 'GS퓨쳐스' 설립 close 이 운영하는 편의점 GS25는 밥과 반찬을 골라 먹는 일명 ‘내맘(心)대로’ 밥·반찬 시리즈를 선보인다고 26일 밝혔다. 지난 13일 3가지 상품을 먼저 출시했으며 오는 27일 ‘스트레스받는날 매운분식’, ‘가마솥혼합5곱밥’ 등 2종을 선보이고 내달까지 총 9종으로 확대할 계획이다.

내맘대로 밥 · 반찬 시리즈는 고객의 기분과 상황에 맞게 구성했다. 구매 시점에 선호하는 밥과 반찬을 선택할 수 있는 점과 높은 품질, 시각적 만족감 등으로 고객의 높은 구매로 이어지고 있다. 앞서 출시한 상품 ‘피곤한날먹는 고기반찬’과 ‘판돌리고싶은 중화요리’는 출시 이후, 반찬류 카테고리 1,2위에 올랐다. 지난 13~25일 기준 해당 카테고리 매출도 전년 대비 35%, 전월 대비 72.8% 신장했다.

상품별 기획 콘셉트는 ‘~하고 싶은 날’이다. ‘고기 먹고 싶은 날’, ‘판돌리고 싶은 날’, ‘스트레스 받는 날’ 등 고객의 취향, 상황을 고려한 상품으로 출시했다. 곁들이는 가니쉬를 풍부하게 사용해 시각적 만족감도 높였다. 가격은 4500~6900원으로 다양하게 구성했다.

오는 27일 출시하는 ‘스트레스받는날 매운분식’은 스트레스 해소를 위해 먹는 매운 메뉴 불닭볶음면, 매운돈가스, 매운어묵으로 구성했다. 가격은 4900원이다. ‘가마솥혼합5곡밥’은 슈퍼푸드로 알려진 렌틸콩, 귀리, 햄프씨드, 퀴노아 등을 사용해 만들었다. 가격은 1400원이다. 특히 ‘가마솥 밥 시리즈’는 쌀눈, 슈퍼곡물을 활용해 ‘가마솥쌀눈밥’, ‘가마솥혼합5곡밥’으로 선보인다. 6개월 연구를 통한 특수 취반 공법으로 기존 백미밥보다 찰기를 높이고 고소한 가마솥밥 맛이 나도록 개발했다. 용기도 가마솥 모양이다.

김대현 GS25 프레시푸드팀 과장은 “사회적 거리두기 2단계로 혼자 가볍게 식사를 하는 고객이 증가하고 있어 고객이 간편하고 기분에 따라 골라 먹을 수 있는 상품으로 이번 시리즈를 기획했다”며, “다양한 메뉴를 추가 선보여 GS25에서 식사를 해결하는 많은 분들에게 재미와 맛을 함께 제공하도록 노력하겠다”고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr