서울 모든 물류시설서 조끼·장갑 등 '공용물품' 사용금지

택배물류 전과정서 '비대면' 시스템 구축 … 위반시 즉각 고발

[아시아경제 조인경 기자] 정부의 '사회적 거리두기 2단계' 등 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역 조치에 맞춰 서울시가 택배 물류센터 등에서 공용물품 사용을 전면 금지하고 이를 어길 시 즉시 집합금지 행정명령을 내리기로 했다.

서울시는 26일 이같은 내용을 골자로 한 강화된 물류시설 방역지침을 시에 등록된 49개 물류시설에 전달하고, 27일부터 즉시 시행한다고 밝혔다. 코로나19 확산으로 택배 수요가 증가하고 물류 배송의 중요성이 계속 높아지는 상황에서 물류시설 내 확진자가 발생할 경우 막대한 파급력을 우려한 조치다.

서울 지역의 물류시설에는 총 8000명 이상이 근무하고 있고 단기 일용직 근무자가 대다수를 차지하고 있어 감염자가 한 명만 발생해도 여러 지역으로 동시에 확산될 가능성이 매우 높은 상황이다.

이에 따라 모든 물류센터는 당초 공용물품을 매일 1회 이상 소독하도록 한 조치에서 한 발 더 나아가 앞으로는 작업화, 조끼, 장갑 같은 공용물품 사용을 전면 금지하고 개인별 물품을 지급해야 한다.

물류작업 시작부터 고객에게 물품을 배송하는 마지막 단계까지 '비대면 시스템'도 정착시켜 나간다. 택배차량이 물류시설에 진입할 때 작업자가 차량에 탄 상태에서 전자출입명부 작성, 발열체크·소독 후 바로 상하차 작업장으로 이동하는 '드라이브 스루(Drive-through)' 방식을 도입해 불필요한 접촉을 최소화하고, 고객에게 물품을 배송할 때에도 SNS를 통해 사전 연락 후 비대면 배송을 원칙으로 한다.

작업장 내 감염방지를 위해 100인 이상 대형 물류시설에 대해서는 전신소독 시스템 또는 전신소독에 준하는 방역소독을 권고한다.

시는 또 이처럼 강화된 방역수칙을 단 1회라도 위반하는 경우 시정조치 없이 즉시 집합금지 행정명령을 내리고 고발 조치도 병행하기로 했다. 집합금지 기간은 시민불편 등을 감안해 검사 및 소독, 시스템 정비를 위한 최소한의 기간인 2일을 원칙으로 하되, 방역 조치의 안정성 여부에 따라 연장할 수 있다. 물류시설에 의한 감염으로 코로나19가 확산돼 피해가 발생할 경우 구상권 청구도 검토할 계획이다.

시는 앞서 지난 7월부터 중앙안전대책본부가 고위험시설로 정한 2개 물류센터(쿠팡·마켓컬리) 뿐 아니라 시에 등록된 물류시설 전체에 대해 고위험시설 수준으로 관리해 왔다. QR로 출근 체크를 하는 전자출입명부를 모두 도입했으며 매일 1회 이상 종사자의 증상을 확인하고 근무 시엔 반드시 마스크를 착용해야 한다.

황보연 서울시 도시교통실장은 "인구밀도가 높고 물류량이 많은 대도시인 서울에서 물류시설 방역관리는 전 국민 일상안전과 직결되는 사항"이라며 "배수진을 친다는 각오로 고강도의 방역관리를 선제적으로 강화하고 비대면 첨단물류 배송 시스템 구축과 함께 방역조치 위반 시 강력한 행정조치를 병행해 나가겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr