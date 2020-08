[아시아경제 김봉주 인턴기자] 걸 그룹 트와이스의 멤버 다현이 뽀얀 우윳빛 피부를 뽐냈다.

25일 다현은 공식 인스타그램을 통해 여러 장의 사진을 올렸다.

사진 속에서 다현은 머리를 묶고 작은 얼굴을 드러내 많은 이들의 감탄을 자아냈다.

한편, 다현이 속한 트와이스는 'MORE&MORE'로 활동했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr