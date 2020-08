부산시, 의사협회 2차 집단휴진 대비 비상진료체계 가동

26일부터 3일간 휴진 … 응급의료기관 28곳 24시간 진료체계 유지

의원급 의료기관 2400곳에 진료명령 및 휴진 신고 명령 발동 중



[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 26일부터 의사협회의 2차 집단휴진이 예고된 가운데 부산시가 비상 진료대책 마련에 나섰다.

부산시는 24일부터 시와 구·군에 24시간 운영하는 ‘비상진료대책 상황실’을 설치해 만성질환자와 응급환자 발생에 대응해오고 있다.

응급의료기관 28곳은 24시간 진료체계를 유지토록 하고, 병원급 의료기관 169곳에도 진료시간 연장과 주말·공휴일 진료 협조를 요청하는 등 비상 진료체계를 가동했다.

지난 14일 의사협회 1차 집단휴진에 대비해 부산시는 사전 진료 안내와 응급의료기관 비상진료체계를 가동해 진료 공백 해소에 나섰다.

그 결과 46.1%의 휴진율에도 시민들이 진료받는 데는 큰 불편 없이 마무리됐다.

그러나 의사협회가 26일부터 28일까지 3일간 2차 집단휴진을 예고하고 있고, 수련병원에 근무하고 있는 전공의도 지난 24일부터 코로나19 진료업무를 제외한 무기한 업무 중단에 돌입해 진료 공백이 우려되는 상황이다.

부산시는 지난 21일 집단휴진으로 인해 시민의 생명과 건강에 중대한 위해가 발생할 것을 우려해 전 의원급 의료기관 2400여곳에 ‘진료명령’과 ‘휴진 신고 명령’을 발동했다.

시는 지역 내 휴진 신고율이 높을 경우, ‘업무개시 명령’을 발령한다는 방침이다. 이를 위반할 경우 현장 검증을 거쳐 ‘의료법’ 등 관련 법률에 따라 조치할 예정이다.

신제호 복지건강국장은 지난 24일 부산시 병원회장인 김철 고려병원장을 직접 만나 병원급 의료기관에서 24시간 비상진료체계가 유지될 수 있도록 협조를 요청했다.

신 국장은 “동네 의원을 이용하는 고혈압, 당뇨 등 만성질환자는 미리 의료기관을 방문해 진료받기를 바란다”며 “코로나19가 전국적으로 확산하는 어려운 시기에 의료인들이 진료 현장을 지켜주길 바란다”고 말했다.

집단휴진 예정일인 26일부터 28일 사이에 의료기관을 방문할 때는 부산시 콜센터나 시와 구·군 홈페이지에서 휴진 여부를 미리 확인해야 한다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr