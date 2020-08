'성신여대 코로나 발생'…음악시설 이용자 최소 2명

[아시아경제 배경환 기자] 서울 성북구 소재 성신여대에서 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 전파가 이뤄진 것으로 추정되는 확진자가 24일 발생했다. 현재 방역당국은 이 감염 그룹을 '성신여대 관련'으로 관리 중이다.

길음1동에 사는 성북 193번 환자와 동선동에 사는 200번 환자 등 2명은 이달 19일에 구 보건소에서 검사를 받고 다음날 확진됐다.

이 환자들은 8월 12일 오후 성신여대 성악연습실과 음악관에 각각 여러 시간 머물렀다. 특히 193번은 14일 오전 10시 30분부터 정오까지 길음동의 모 음악연습실에 있었고, 200번은 13일 오후 성신여대 음악관에 또 갔다.

이들은 검사를 받기 전 1주간 지하철과 버스 등을 타고 서울 시내 여러 곳을 다녔지만 버스 번호 등은 기억하지 못하는 경우가 있어 방역당국이 역학조사에 어려움을 겪고 있다.

한편 성신여대 음대는 지난달 13일부터 여름방학 기간에도 학부생과 대학원생 등 구성원이 연습실을 사용할 수 있도록 허용해 왔다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr