웹툰협회, 기안84 논란에 "비판은 가능하나 작가퇴출 요구는 파시즘"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 웹툰작가 기안84의 만화 '복학왕'에 대한 논란이 거세어진 가운데 사단법인 웹툰협회는 몇몇 단체의 주장에 대해 문제를 제기하고 나섰다.

웹툰협회는 24일 성명서를 내고 "작가와 작품에 대한 비판을 넘어선 작가 퇴출 등 폭력적 주장에 단호히 반대하며, 만화계 대표성이 없는 '만화계성폭력대책위'의 월권을 규탄한다"고 밝혔다.

웹툰협회는 "여성혐오, 성소수자와 장애인, 이주노동자 등을 포함한 사회적 소수자들을 대상으로 한 비하와 조롱의 혐의에 바탕한 독자 일반의 여하한 문제 제기와 비판의 함의는 진중하고 무겁게 받아들이고 통감한다"면서도 "기안84 작가와 작품을 두고, 독자 제위의 비판과 지적, 단순 주장과 견해 이상의 연재중단과 작가 퇴출을 강제하려는 여하한 물리적 위력행사는 단호히 반대하고 배격한다"고 말했다.

이어 "웹툰을 포함한 대중예술 전 영역에서, 창작과 표현의 자유를 침해하고 훼손하려는 일체의 부조리한 시도와 위력은 반드시 퇴출돼야 한다는 당위 앞에 웹툰협회와 웹툰 관련 단체, 여타의 대중예술 단체와 작가, 종사자들 모두가 함께해 달라"고 전했다.

웹툰협회는 또 "작가와 작품에 대한 비판은 얼마든지 가능하나 작가 퇴출, 연재중단 요구는 파시즘"이라며 "비판과 견해의 도를 넘은 위력에 단호히 반대한다"고 강조했다.

앞서 웹툰 '복학왕'이 여성혐오 내용을 담고 있다는 논란이 불거지자 기안84는 "더 많이 고민하고 원고작업을 해야 했는데, 불쾌감을 드려 독자 여러분께 진심으로 사과드린다"며 "작품에서의 부적절한 묘사로 심려를 끼쳐드려 정말 죄송하다"고 밝혔다.

그러나 지난 19일 기본소득당 젠더정치특별위원회·만화계성폭력대책위원회·유니브페미 등 몇몇 단체들이 네이버 웹툰 본사 앞에서 기자회견을 열고 기안84의 작품 연재 중단을 요구하는 등 논란이 이어졌다.

