경북도 농특산물 쇼핑몰 '사이소' 매출 84억 돌파 … 작년 매출 초과

'코로나19' 계기, 온라인 플랫폼 농식품 구매 가속화

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 경북도가 직접 운영하는 농특산물 온라인 쇼핑몰인 '사이소' 판매액이 괄목할 만하다.

24일 경북도에 따르면 온라인 쇼핑몰 '사이소' 올해 7월말 기준 매출액은 84억4000만원으로, 지난해 전체 매출액 84억3000만을 이미 초과 달성했다. 2007년 4월 정식 오픈 첫해 매출액 1억9000만원과 비교할 때 무려 44배나 증가했다.

지난 7월말 기준 입점 업체는 915개, 회원수는 1만9320명이다. 이는 지난해 연말 기준 업체수는 59%(339개 증가), 회원수는 무려 175%(12,282명 증가) 증가한 수치다.

이 같은 성과가 나타난 것은 코로나19 비대면 언택트 문화 속에 지난해 12월 모바일 앱(App) '고향장터 사이소' 오픈으로 소비자들의 접근성을 높인데 힘입은 바 크다. 또한 전통주관 등 특별관 개관, 네이버·카카오·SSG닷컴 등과 업무협약을 통한 제휴몰 확대운영, 충성고객 확보를 위한 공격적 온라인 마케팅 등도 주효한 것으로 보인다.

경북도는 '사이소'몰에서는 비대면 농산물 판매 확대를 위해 3월초 코로나19로 학교급식이 중단돼 피해를 입은 친환경농산물 생산농가 돕기 꾸러미 특판행사와 코로나19 피해농가 전문관을 개설했다. 사이버 농산물 축제관을 개설하는 등 다양한 온라인 판매행사를 통해 지역농가 지원에도 앞장서고 있다.

김종수 경북도 농축산유통국장은 "코로나19 이후 소비형태 변화로 온라인 유통이 비대면 경제의 핵심 산업으로 급부상하고 있다"며 "농산물 판매에 도움이 필요한 농업인이 ‘사이소’몰을 통해 도움을 받을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 했다.

