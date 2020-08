민주당 광주시당 “광주 특별재난지역 선포 환영”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 더불어민주당 광주광역시당이 ‘광주 특별재난지역 선포’를 환영했다.

민주당 광주시당은 24일 성명서를 통해“이날 문재인 대통령은 집중호우로 큰 피해를 입은 광주지역을 특별재난지역으로 선포했다”며 “시·군·구로는 광주 북구와 광산구, 읍·면·동으로는 광주 남구 효덕·대촌동, 동구 학운·지원2동, 서구 유덕·서창동이 포함됐다”고 밝혔다.

이들은 “특별재난지역으로 선포된 지역에는 복구비 중 지방비 부담분의 일부를 국고에서 추가 지원하고, 국세 및 지방세, 전기요금 등의 감면과 납부유예 등의 혜택이 주어진다”면서 “정부의 특별재난지역 선포를 적극 환영하며 민주당 광주시당 역시 정부의 노력에 발맞춰 이재민들에 대한 안전점검과 재난 구호 등 모든 과정에 있어 법·제도적 지원과 협력을 아끼지 않을 것이다”고 강조했다.

이어 “국민의 생명과 안전을 지키는 것은 정치하는 사람들의 중요한 책무인 만큼 민주당 광주시당은 긴장의 끈을 놓지 않고, 시민의 안전을 지키는 든든한 울타리가 될 것임을 굳게 약속한다”면서 “무엇보다 지방정부가 특별재난지역 선포에 따른 후속 대책들이 차질없이 진행하고, 이재민들이 생활 속 불편을 겪지 않도록 세심한 배려와 적극적인 지원을 해주길 바란다” 덧붙였다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr