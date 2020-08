50년간 같은 로또번호 쓴 남성…결국 12억 당첨

아버지 때부터 사용한 숫자 조합으로 당첨

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 호주에서 한 남성이 50년간 같은 번호를 쓴 끝에 100만달러(약 12억원) 로또에 당첨됐다.

24일(현지 시각) 미국 CNN 등에 따르면 익명을 요구한 호주 브리즈번의 한 남성은 지난 17일 자 골든 로또 추첨에서 그의 아버지 때부터 사용한 숫자들로 6개 번호를 모두 맞췄다.

이 남성은 "당첨 번호는 아버지의 숫자들로 가족들의 생일과 다른 숫자들을 조합한 것이다. 우리 가족은 이 숫자들을 50년 동안 로또 번호에 사용했다"고 설명했다.

이 남성이 사용한 아버지의 숫자들은 20, 31, 10, 22, 37, 12 등 6개다.

직장에서 당첨 소식을 전한 그는 즉시 "오, 하느님, 그럴 리가 사실이 아닐 거야"라고 말했다면서 "아무리 생각해도 웃긴 일이며 믿기지 않는다"고 전했다.

그는 "아내에게 전화해도 믿지 않으리라고 생각됐다"면서 "상금으로 주택담보대출을 상환한 뒤 여행용 차량 구입에 쓰고 나머지는 저축해두겠다"고 밝혔다.

