[아시아경제 이현주 기자] 이화여자대학교는 사회적 거리두기 2단계 격상에 따라 오는 28일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 2019학년도 전·후기 온라인 학위 수여식을 취소했다고 24일 밝혔다. 당초 오프라인이 아닌 온라인으로 진행하려 했으나 이마저도 취소하기로 했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr