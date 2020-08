속보[아시아경제 한승곤 기자] 서울시가 23일까지 실시한 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 검사에서 성북구 사랑제일교회 관련 검사 대상의 양성률이 21.7%에 이르는 것으로 집계됐다.

이는 서울에서 코로나19 검사를 받은 이들의 전체 양성률(지난주 기준 0.64%)의 34배에 이르는 수치다.

박유미 서울시 방역통제관(시민건강국장)은 24일 오전 온라인 브리핑을 통해, 이는 사랑제일교회 관련 집단감염의 첫 환자가 12일에 나온 후 2,162명을 서울시가 검사한 결과라고 밝혔다.

이 중 470명(21.7%)이 양성으로, 1천667명(77.1%)이 음성으로 나왔고 나머지 25명(1.2%)은 검사 결과가 나오지 않았다.

