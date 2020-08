[아시아경제 오주연 기자] KBI메탈 KBI메탈 024840 | 코스닥 증권정보 현재가 1,425 전일대비 30 등락률 -2.06% 거래량 1,240,629 전일가 1,455 2020.08.24 11:10 장중(20분지연) 관련기사 “아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”[특징주]KBI메탈, 부산 구리광산 개발시 수익성 개선 기대 강세갑을메탈, 케이비아이메탈로 상호 변경 close 은 한국거래소의 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구에 대해 "별도 공시할 중요 정보가 없다"고 24일 답변했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr