[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계 (대표이사 이동훈)가 절기상 처서가 지났지만 무더운 여름 속 가을 신상품을 본격적으로 선보이면서 고객들의 시선 끌기에 나서고 있다. 광주신세계 4층 이자벨마랑 에뚜왈 매장에서는 시그니쳐 상품인 체크코트와 스웻셔츠 뿐만 아니라 올 가을 시즌 트렌드를 반영한 디자인과 컬러로 원피스, 니트, 코트까지 다양한 제품들로 고객들의 가을 준비를 함께하고 있다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr