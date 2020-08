용인시 '스마트도시 영상정보' 군 훈련 등에 활용된다

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 구축한 스마트시티 통합플랫폼의 영상정보가 범인 검거나 화재 진압에 이어 올해부터 군의 작전 통제나 훈련지원에도 활용된다.

용인시는 최근 국토교통부ㆍ국방부ㆍ서울시 등 4개 기관과 공동으로 '스마트시티 안전망 구축 업무협약'을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 협약은 용인시의 스마트시티 영상정보를 적시에 군에 제공하기 위한 것이다. 용인시는 스마트도시 통합플랫폼을 55사단 상황실에 연계하게 된다.

현재는 지역에서 상황이 발생하더라도 영상정보를 별도의 요청에 의해 제공하거나 통화로만 상황을 전달받을 수 있어 신속한 상황 파악이나 초동대처가 쉽지 않았다. 이러다보니 과도한 인원과 장비 투입이 불가피했다.

용인시는 다만 국가안전보장이나 지역재난대처 등 관련 법령이 허용하는 경우에만 영상정보를 제공하게 된다. 구체적인 기준을 보면 ▲통합방위사태 선포나 경계태세 2급이상 발령 ▲을지태극연습 ▲한미연합연습 ▲테러나 구급상황 발생 등이다.

백군기 용인시장은 "전국 최고의 안전도시 용인을 지키는 수단으로, 스마트시티 통합플랫폼을 경찰ㆍ소방당국과 공유했다"며 "군의 작전에까지 영상정보를 제공해 지역사회 안전은 물론 국가안보에도 기여하게 됐다"고 설명했다.

한편 이번 '군 작전통제ㆍ훈련 지원 서비스'는 국토교통부가 시스템 개발을 지원하고 용인시와 55사단이 운영환경과 서비스 표준을 만들어 내년부터 스마트시티 통합플랫폼을 도입한 전국 지자체에 유상 보급하게 된다.

용인시는 업무협약을 통해 서비스 도입 비용도 절감하고 자체 요구를 반영한 기능도 구현할 수 있게 된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr