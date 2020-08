"하반기 주력 업종 실적 악화, 빨라야 내년 2분기 회복"<전경련>

[아시아경제 김혜원 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 속에 반도체 등 주력 업종의 활약으로 선방했던 올해 상반기 실적이 하반기 들어 악화할 것이라는 전망이 나왔다. 코로나19로 인한 수출 감소가 실적 부진의 주요 요인으로 지목됐다. 코로나19가 현재 수준으로 지속될 경우 주력 업종의 실적 회복은 빨라야 내년 2분기가 될 것이라는 관측이다.

전국경제인연합회가 수출 주력 업종별 6개 협회를 대상으로 '상반기 실적 및 하반기 전망 조사'를 실시한 결과, 이들은 하반기 매출액과 영업이익이 각각 전년 동기 대비 4.2%, 13.8% 감소할 것으로 내다봤다. 하반기 수출액은 지난해 같은 기간 대비 5.1% 줄 것이라는 전망이다.

반도체·자동차·석유화학·조선해양플랜트·디스플레이·전자정보통신 등 수출 주력 6개 업종 협회 정책 담당 부서장 대상 설문조사 결과 상반기 주력 업종의 매출액은 전년 동기 대비 0.3% 증가했으나 하반기 매출액은 평균 4.2% 감소할 것으로 나타났다. 다만 코로나19 충격에도 불구하고 선방한 상반기 매출 실적도 반도체 업종을 제외하면 지난해 같은 기간보다 3.3% 감소한 것으로 집계돼 반도체 착시를 빼면 상ㆍ하반기 매출 실적과 전망 모두 지난해보다 부진할 것이라는 분석이다.

주력 업종의 상반기 영업이익은 전년 동기 대비 평균 23.6% 감소한 것으로 나타났으며 하반기의 경우 전년 대비 13.8% 감소할 것으로 조사됐다. 하반기에도 코로나19 확산세가 이어지며 올해 주력 업종의 수익성 회복이 어려울 것으로 보인다.

상반기 수출액은 전년 대비 15.8% 감소한 데 이어 하반기 5.1% 정도 감소할 전망이다. 전경련은 "전망치대로라면 6개 업종의 하반기 수출액 합계는 1138억달러로 지난해 하반기 수출액 합계 1195억달러보다 57억달러 감소할 것으로 보인다"면서 "상반기 코로나19 직격탄을 맞았던 주력 업종의 수출이 하반기에는 상반기에 비해 감소 폭이 줄겠지만 여전히 실적 악화가 지속될 것"이라고 봤다.

상반기 주력 업종의 가장 큰 애로 사항으로는 코로나19로 인한 수출 감소가 가장 많이 언급됐다. 이 밖에 코로나19와 미·중 무역분쟁 등으로 인한 불확실성 증가(반도체), 코로나19로 인한 생산 차질(자동차), 글로벌 수요 감소 및 시장 내 경쟁 격화(디스플레이) 등이 지적됐다.

하반기 실적 악화의 주요 요인으로도 코로나19로 인한 수출 감소가 가장 많이 거론됐다. 또 자동차와 전자·IT 업종에서는 코로나19로 인한 내수 감소를 우려 대목으로 꼽았다. 그 외에 반도체 업종에서는 재고 증가에 따른 가격 하락을, 조선 업종에서는 코로나19로 인한 발주 감소 등을 우려했다.

코로나19가 현재 수준으로 지속된다고 가정하면 주력 업종의 실적 회복은 빨라야 내년 2분기가 될 것으로 전망됐다. 코로나19 확산, 보호무역주의 기조 강화 등 불확실성이 높아지는 대내외 환경 속에서 필요한 정부 지원 과제 우선 순위는 ▲시설 및 R&D 투자 등 기업의 생산성 향상 노력에 대한 세제ㆍ보조금 지원 강화 ▲보호무역주의 완화를 위한 외교적 노력 ▲긴급운용자금 등 유동성 지원 ▲코로나19 재확산 시 수출입 활동에 타격이 없도록 기업인ㆍ기업에 대한 신속 편의 지원 ▲위축된 내수 확대를 위한 지원(개별소비세 인하 폭 확대 등) 등으로 나타났다.

유환익 전경련 기업정책실장은 "하반기 코로나19 확산 상황이 악화된다면 상반기 코로나19 충격에도 선방했던 우리 기업들의 실적이 예상보다 더욱 악화될 것"이라며 "대유행 가능성이 상존하는 만큼 기업들이 난관을 타개할 수 있도록 정부의 적극적이고 선제적인 정책 지원이 필요하다"고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr