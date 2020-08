서울 전역에 호우주의보가 발령된 가운데 강한 소나기가 내리고 있다. 22일 기상청은 서울 동남권(송파·강남·서초·강동구)과 서남권(강서·관악·양천·구로·동작·영등포·금천구)에 오후 2시 30분, 서북권(은평·마포·서대문·용산·종로·중구)에는 오후 3시를 기해 각각 호우주의보를 발령했다고 밝혔다.

노원구 등 동북권에는 앞서 낮 12시 40분을 기해 호우주의보가 발령됐다. 호우주의보는 3시간 강우량이 60㎜ 또는 12시간 강우량이 110㎜ 이상 예상될 때 발효된다.

이날 오후 2시 40분 현재 서울·경기도, 강원도, 충청도, 전북, 제주도에는 천둥·번개를 동반한 시간당 30∼70mm의 매우 강한 소나기가 내리고 있다. 기상청은 "안전사고에 각별히 유의해달라"고 강조했다.

