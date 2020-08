[아시아경제 김유리 기자] 서울아산병원 간호사가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받아 병동 일부가 폐쇄됐다.

22일 서울아산병원에 따르면 이비인후과 병동에서 일하는 간호사가 전날 코로나19 확진 판정을 받았다. 서울아산병원은 이 간호사가 일하는 신관 10층 병동 일부를 폐쇄하고 접촉자들에 대해 진단검사를 하고 있다고 밝혔다.

병원 측은 이 간호사가 확진 판정을 받은 가족과 접촉한 또다른 가족에 의해 감염된 것으로 추정된다고 설명했다.

