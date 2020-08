김종인, 정은경 만나 "국가보건안전부 만들겠다"

"거리 두기 3단계, 사전 예방 차원에서 앞당겨야"

[아시아경제 임춘한 기자] 김종인 미래통합당 비상대책위원장은 21일 "국가보건안전부를 새로 만들자고 조만간 정부에 요구하려 한다"고 밝혔다.

김 위원장은 충북 청주 질병관리본부에서 정은경 본부장과 비공개 면담을 갖고 "바이러스를 겪고 나니 (방역이) 국방 만큼이나 중요한 것 같다"며 이같이 말했다. 정 본부장은 "맞다. 화재가 없더라도 소방서를 유지해야 한다"며 "지자체부터 탄탄하게 감염병 대응 인력과 조직을 갖추고 평상시 점검, 교육, 훈련을 했으면 한다"고 답했다.

김 위원장은 "정부가 성과에 급급하다 보니 전문가들의 얘기를 잘 안 듣는 것 같다"며 "질병관리본부가 지방 모든 조직과 연계가 거의 안 돼 있다"고 말했다. 그러면서 "본부장께서 다른 것 두려워하지 말고 상황을 있는 그대로 국민께 전달해주는 역할을 해달라"며 "정치권에서 방화벽을 쳐 드리겠다"고 약속했다.

김 위원장이 "3단계 거리 두기를 사전 예방 차원에서 빨리 앞당기는 것이 더욱 현명하지 않나"라고 묻자 정 본부장은 "매일 검토하고 있다. 그 부분도 유념해 계속 모니터링하겠다"고 답했다.

김 위원장은 질병관리본부 방문 후 기자들과 만나 "2차 코로나 사태 등을 생각해 추경을 빨리 편성하자고 했는데, 그 범주에서 재난지원금 같은 것을 얘기할 수 있다"고 언급했다.

김 위원장은 문재인 대통령이 현행범 체포 등을 거론하며 방역 방해 행위에 대한 엄정한 법 집행을 강조한 데 대해 "그런 강력 발언이 코로나 사태 해결에 별로 큰 의미는 없다고 본다"고 평가했다.

