[특징주]디자인, 신성장동력 마스크 사업 성과 부각 강세

코끼리 보조배터리로 유명한 디자인 주가가 오르고 있다. 신규로 추진 중인 마스크 사업에 대한 기대치가 주가에 영향을 주는 것으로 보인다.

21일 오전 11시14분 디자인은 전날보다 4.14% 오른 1만3850원에 거래되고 있다.

디자인은 스마트 단말기의 액세서리 사업을 하고 있다. 보조배터리와 넥밴드·충전기·블루투스 스피커 등 스마트기기 액세서리, 핸디선풍기, 스마트램프, 공기청청기 등 소형가전까지 다양한 제품을 판매하고 있다. 브랜드 `코끼리(KOKIRI)`를 보유하고 있다. 데이터 인프라를 기반으로 사물인터넷(IOT)과 배터리를 결합한 사물배터리(BoT) 사업도 한다. 보조배터리, 소형가전에서 공유 서비스, 배터리 플랫폼까지 다방면에서 풍요로운 삶을 구현하기 위한 제품을 개발하고 있다.

마스크 사업은 올해 초부터 시작했다. 정기 주주총회서 정관 변경을 통해 사업목적을 추가했다. 유통 위주 사업에서 마스크 제조로 사업을 확장했다. 디자인은 지난달 서호메디코와 227억원 규모의 마스크 공급에 관한 계약을 체결했다. 지난해 매출액 대비 104%에 해당하는 규모다. 계약기간은 내년 7월15일까지다.

디자인은 마스크 생산을 위해 화성공장에 설비투자를 마무리했다. 원자재, 마스크 자동화 생산설비, 품질검사, 박스포장 및 배송까지 '원스톱 클린룸' 시설을 도입한 일괄 생산시스템을 갖췄다.

디자인은 올 상반기에 연결기준으로 매출액 206억원을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 150% 이상 늘었다. 영업손실 13억원으로 전년 동기 대비 적자 규모가 줄었다.

이달 들어 조일룡 상무와 이춘성 이사 등 임원이 자사주를 취득했고 지난달 한국투자신탁운용은 보유 지분을 5.02%로 늘렸다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr