이용섭 광주시장 “글로벌모터스 현장 근로자 사망사고 깊은 애도”

박광태 GGM대표이사도 사과

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 지난 19일 광주 빛그린 산단 신축 현장에서 일용직 근로자가 고소 작업 장비에 치여 숨진 것과 관련해 이용섭 광주광역시장과 박광태 광주글로벌모터스(GGM) 대표이사가 사과했다.

이용섭 광주시장은 “ 그동안 수차례에 걸쳐 건설안전과 산업안전을 지시하였음에도 불구하고 불미스러운 사고가 발생해 매우 유감스럽게 생각한다”며 “고인과 유가족에 대한 깊은 애도와 함께 진심어린 위로의 말씀을 드린다”고 밝혔다.

이어 “지방고용노동청, 경찰청과 협조하여 한 점 의혹이 없도록 철저하게 진상을 규명해 잘못이 발견된다면 해당 담당자 등에 대한 책임을 엄중히 물을 것”이라며 “노사상생도시 광주의 기본 가치를 생명존중에 두고, 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 관계기관과 함께 최선을 다 하겠다”고 덧붙였다.

박광태 GGM 대표이사도 입장문을 통해 “일어나서는 안 될 일이 일어나 뭐라 드릴 말씀이 없다”며 “사고로 유명을 달리하신 고인과 유가족분께 심심한 애도와 위로의 말씀을 전하고 장례 등 사고수습에도 적극 협력해 나가겠다”고 전했다.

그러면서 “시민들에게도 불미스런 사고 발생에 대해 매우 송구하다”면서 “앞으로 더욱 꼼꼼한 안전사고 예방대책 및 현장점검을 통해 한치의 소홀함이 없도록 특단의 대책을 추진해 나가겠다”고 말했다.

