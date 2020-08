中 "미국과 곧 통화"…무역합의 점검 위한 고위급 회의 조율

[아시아경제 문제원 기자] 미국과 중국이 1단계 무역 합의 내용의 이행을 점검하기 위한 고위급 회의 일정을 다시 잡을 것이란 보도에 대해 중국 상무부가 조만간 미국과 통화할 계획이라고 밝혔다.

20일 관영 신화통신에 따르면 가오펑 중국 상부무 대변인은 이날 온라인 브리핑에서 미중이 지난 15일에 열릴 예정이던 양국 고위급 회의의 일정을 조율하고 있느냐는 질문에 이같이 답했다.

가오 대변인은 "양국은 이미 조속한 시일 내에 전화 통화를 하기로 합의를 했다"고 했다.

앞서 블룸버그는 19일(현지시간) 당초 15일 화상회의 방식으로 열릴 예정됐다가 연기된 양국 고위급회의 일정을 미국과 중국이 다시 조율하고 있다고 전했다.

이 회의에는 로버트 라이트하이저 미 무역대표부(USTR) 대표와 스티븐 므누신 미 재무장관, 류허 중국 부총리가 참여할 것으로 예상됐다.

양국은 지난 1월15일 1단계 무역 합의에 서명하고 2월부터 시행에 들어갔다. 합의서에 따르면 양국은 6개월마다 최고위급 회담을 열어 이행 상황을 점검해야 한다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr