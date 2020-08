'김종인 왜 찔찔 짜나' 차명진에…김근식 "통합당에 신경 끄라"

[아시아경제 이지은 기자] 김종인 미래통합당 비상대책위원장이 광주 5·18 민주묘지를 찾아 무릎 꿇고 눈물을 흘리며 참배한 것을 두고 통합당 출신의 차명진 전 의원이 '가관'이라며 비판했다.

차 전 의원은 20일 페이스북에 "5.18 때 국보위했던 자기 전력이 창피하면 자기 혼자 반성하면 될 것을 왜 애먼 통합당까지 도매금으로 끌고 들어가 무릎꿇고 찔찔 짜고 난리를 치나"며 비판했다.

그는 "못된 (양)부모가 밖에서 도둑질 하고 도망 와서는 자기 새끼 책임이라며 새끼 대신 사과한다고 좋은 부모 코스프레하는 거랑 뭐가 다르나"며 "반성은 통합당이 아니라 당신이나 하라"고 말했다.

차 전 의원은 지난 총선에서 '세월호 막말'이 문제돼 탈당 권유 징계를 받았고 총선 직후 탈당했다. 이 과정에서 당시 총괄선대위원장을 맡았던 김 위원장은 "그를 통합당 후보로 인정하지 않는다"고 말하기도 했다.

차 전 의원의 공격에 통합당 서울 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수가 "통합당에 신경 끄라"며 반박하기도 했다. 그는 "더 이상 민주화 운동을 더럽히지 말고 통합당에는 신경 끄고 코로나 완치에 집중하라'며 "정치학과 동문으로, 민주화운동 동지로서 선배의 외골수와 왜곡된 사고에 이제는 화도 안나고 놀랍지도 않다"고 말했다.

김 교수는 "김 위원장의 5.18 참회를 왜 비난하는가. 통합당이 태극기 부대와 결별하는 게 열받아서 그런가. 이제 당원도 아니니 남의 당에 신경 끄시기 바란다"며 "통합당 대표의 무릎사과와 참회는 진작 했어야 할 당연한 일이었다"고 말했다.

이어 "5.18 학살의 주범이 당총재였던 부끄러운 역사, 5.18을 폄훼하고 북한개입 주장을 서슴치 않았던 통합당 의원의 망언은, 반드시 결별하고 참회해야 할 우리당의 부끄러운 모습이었다"며 "우리당의 대표가 공식적으로 과거 잘못된 역사를 참회한 것이 도대체 뭐가 잘못되었다는 건가"라고 반문했다.

