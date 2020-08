'호날두 노쇼' 경찰수사 잠정중단…"伊 사법당국 협조시 재수사"

[아시아경제 이정윤 기자] 세계적인 축구 스타 크리스티아누 호날두(유벤투스)가 한국 프로축구팀과 친선경기에 불참한 이른바 '호날두 노쇼' 사건을 수사해 온 경찰이 범죄 혐의에 대해 판단을 내리지 않고 사건을 검찰에 넘겼다.

서울 수서경찰서는 사기 등의 혐의로 고소·고발된 친선경기 주최사 더페스타와 유벤투스, 호날두에 대해 지난달 31일 기소ㆍ불기소 의견을 달지 않고 검찰에 송치를 했다고 20일 밝혔다.

다만, 경찰은 더페스타 측이 경기 당시 그라운드 주변 A보드에 해외 스포츠 베팅업체 광고를 내보낸 것은 국민체육진흥법 위반으로 판단하고 기소 의견으로 검찰에 넘겼다. 현행법상 스포츠토토와 공식 인터넷 발매 사이트인 베트맨만이 합법적인 스포츠 도박으로 인정받는다.

경찰은 또 함께 고소된 한국프로축구연맹과 입장권 판매 대행사 티켓링크에 대해서는 호날두가 경기에 출전하지 않을 것을 알고 공모한 것이 아니라고 판단, 불기소 의견으로 송치했다.

경찰은 올해 초 국제형사사법공조 절차를 통해 호날두의 소속팀인 유벤투스가 있는 이탈리아 사법당국에 수사 협조를 요청했다. 하지만 반년 넘게 관련 자료를 받지 못하면서 사건 마무리가 늦어지자 우선 수사가 이뤄진 국민체육진흥법 위반 혐의로만 먼저 송치한 것으로 전해졌다. 경찰 관계자는 "이탈리아 사법당국으로부터 관련 자료가 받으면 검찰에 넘긴 자료를 다시 받아 수사를 재개할 예정"이라고 말했다.

호날두는 지난해 7월 26일 서울월드컵경기장에서 열린 K리그 올스타팀과 유벤투스 친선전에 뛰기로 했으나 출전하지 않아 논란을 빚었다. 이후 검사 출신의 한 변호사가 더페스타와 유벤투스, 호날두를 사기 혐의로 경찰에 고발했다. 경찰은 더페스타 관계자를 출국 금지하고 사무실을 압수수색하는 등 수사를 벌여왔다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr