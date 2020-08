한국철강협회, 서울시와 공공건설 철골조 도입 협력

[아시아경제 박소연 기자] 한국철강협회 강구조센터는 20일 서울시와 공공 건축분야 강구조(철골조) 도입 협력 방안 회의를 열고 이를 계기로 앞으로 강구조 수요확대를 위한 산·학·연·관 협력을 강화하겠다고 밝혔다.

이번 협의는 협회가 서울시 측에 강구조 도입 확대를 제안함에 따라 이루어지게 됐다. 강구조 도입을 통해 공사를 진행할 때 노동·습식·현장 방식에서 벗어나 기술·건식·공장생산 방식을 추구하게 된다. 과거 2년간 서울시 도시시설기반본부 발주 공사의 79%가 습식기반 공사였으며, 강구조는 2%에 불과했다.

서울시는 강구조 도입 확대를 위한 시범사업으로 양곡도매시장 이전사업을 선정하는 한편, 협회에서는 유사 건축물 대상으로 강구조와 타 구조형식에 대한 경제성 및 친환경성 분석 연구를 추진하기로 했다. 이를 통해 오는 10월경 평가 연구가 종료되면, 결과를 토대로 건축학회, 강구조학회 등과 협력해 강구조 우수성에 대한 논문발표, 설명회 등을 추진할 예정이다.

또한 서울시와 해당 연구 결과를 공유하여 강구조 도입 확대 정책이 반영될 수 있도록 적극 협조할 예정이다.

이에 철강업계는 뜻을 모아 올해 초부터 공공발주 확대를 위해 다방면으로 노력하기로 합의하고, 협회에서는 강구조 도입을 위한 토탈서비스를 제공할 수 있도록 테스크포스를 구성해 운영할 계획이다. 포스코에서 관련 연구비를 전액 지원하고, 타 제강사들도 기술자문 등을 적극 참여하기로 했다.

손정근 철강협회 본부장은 "최근 노동인구 감소, 52시간 근무제 시행 등 건설업계의 불확실성이 커지고 있는 가운데 건식·공장생산 기반인 강구조는 기존방식의 단점을 보완해주는 훌륭한 대체재가 될 것"이라며 "앞으로 스틸하우스, 모듈러건축까지 다양한 분야로 적용이 확대되길 바란다"고 말했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr