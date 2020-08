"코웨이 매트리스 1회 무상케어"…안심 이사 이벤트

위매치 통해 고객 체험 기회 제공

[아시아경제 김대섭 기자] 코웨이는 안심 이사 이벤트를 통해 매트리스 케어 서비스를 무상으로 제공한다고 20일 밝혔다.

이번 이벤트는 홈전문 서비스 매칭 플랫폼 '위매치'와 함께 진행한다. 이벤트 기간은 올해 10월6일까지다.

위매치를 통해 매칭된 가정 이사(원룸·사무실 제외) 업체에서 무료 방문 견적을 받은 후, 견적서를 사진으로 찍어 설문에 인증하면 참여할 수 있다. 인증 고객 모두에게 '코웨이 매트리스 1회 케어 서비스' 무상 체험 기회가 제공된다.

나지혜 코웨이 홈케어사업부문장은 "본격적인 이사철을 앞두고 이사업체 선택과 매트리스 케어에 대한 고민을 한 번에 해결해주는 이벤트"라며 "앞으로도 다양한 마케팅 커뮤니케이션 활동을 통해 매트리스 위생 관리에 대한 중요성을 알리고 쾌적하고 편안한 수면 환경을 제공하는데 앞장서겠다"고 말했다.

