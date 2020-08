조성국 노루페인트 대표, '덕분에 챌린지' 캠페인 동참

[아시아경제 김종화 기자]노루페인트 조성국 대표이사가 임직원들과 함께 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 극복을 위해 힘쓰는 의료진에게 감사와 응원의 메시지를 전하는 '덕분에 챌린지'에 동참했다고 20일 밝혔다.

덕분에 챌린지 캠페인은 코로나19 극복을 위해 노력하는 의료진을 응원하는 취지로 중앙재난안전대책본부가 기획한 국민참여형 릴레이 캠페인이다. 최근에는 의료진 뿐만 아니라 코로나19 극복을 위해 힘쓰고 있는 국민 모두를 응원하는 캠페인으로 확대되고 있다. 고마움과 존경을 담은 수어 동작사진을 해시태그와 함께 SNS에 게시하고 다음 참여자를 지목하는 방식으로 진행하고 있다.

애경유화 박흥식 대표의 지목으로 참여한 조성국 대표는 "어려운 여건 속에서 국민을 위해 헌신하는 모든 대한민국 의료진에게 감사의 말씀을 드리며, 코로나19 확산을 효과적으로 차단하고 K-방역이 전세계적인 모범사례로 자리매김할 수 있었던 것은 의료진 덕분"이라고 감사의 뜻을 전하며 "이번 덕분에 챌린지 캠페인을 통해 모두가 함께하면 위기를 극복할 수 있다는 희망의 메시지를 전하고 싶다"고 말했다.

노루페인트는 코로나19 예방을 위해 사업장내 사회적 거리두기와 임직원 마스크 구입 지원, 손세정제 비치, 체온측정 의무화 등의 수칙을 철저히 지키며 예방 활동을 강화하고 있다. 조성국 대표는 다음 캠페인 참여자로 아주스틸 이학연 대표이사, 유아이 윤소라 대표이사를 추천했다.

