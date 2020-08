공원·정류장에도 공공와이파이…2022년까지 전국 4.1만개소 추가 구축

[아시아경제 조슬기나 기자] 공원, 버스정류장 등 공공장소에서 이용할 수 있는 무료 와이파이가 대폭 확대된다.

과학기술정보통신부는 디지털 뉴딜 정책의 일환으로 올해 말까지 국민들이 주료 이용하는 공공장소에 무료 와이파이 1만개소를 추가 확대 구축한다고 20일 밝혔다. 2020~2022년 4만1000개소를 추가 구축할 예정이다. 연도별로는 2020년 1만개소, 2021년 1만5000개소, 2022년 1만6000개소 등이다.

현재 과기정통부는 가계 통신비 경감, 지역 주민들의 정보 접근성 강화 등을 위해 1만8000개 공공장소에서 무료 와이파이를 운영하고 있다. 작년 구축 장소는 7150개소다.

특히, 올해부터는 건물 실내 위주의 구축에서 벗어나 버스정류장, 지역 소규모 공원, 체육시설 등 취미·여가활동을 위해 국민들이 주로 이용하는 실외 생활시설 위주로 공공 와이파이를 구축해 무료 데이터 세상을 통해 국민 생활 편의성을 증진할 계획이다. 아울러 2014년 이전 설치한 노후 공공 와이파이 1만8000개 AP를 최신 장비(Wi-Fi 6)로 연내 교체해 서비스 품질도 끌어올리기로 했다.

과기정통부는 공공 와이파이 품질 이슈를 체계적으로 관리·개선하기 위해 통합관리센터의 역할 및 기능도 대폭 강화할 예정이다. 그간 구축 사업자에 의해 관리되던 부분을 작년 말 센터로 일원화한 데 이어, 사업자 시스템과 연동을 완료해 센터에서 공공 와이파이 동작상태, 트래픽 현황 등을 실시간으로 점검한다.

또한 지자체 등이 자체적으로 구축·운영하는 와이파이도 센터로 관련 정보를 연동해 중복 구축 방지, 품질 관리, 민원 대응 등을 통합함으로써 공공 와이파이에 대한 국민 신뢰를 제고한다는 방침이다.

허성욱 과기정통부 정보보호네트워크정책관은 “데이터를 무료로 맘껏 사용할 수 있는 공공 와이파이는 코로나 확산 국면에서 원격교육, 자택근무 등 확대되고 있는 상황에서 국민 누구나 비대면 서비스를 누릴 수 있는 필수적인 수단으로 그 중요성이 더욱 부각되고 있다”며 “2022년까지 공공 와이파이 4만1000개소 신규 구축을 차질 없이 추진해 국민들이 매일 이용, 활용하는 공공장소 어디서나 데이터를 맘껏 이용할 수 있는 환경을 조성해 나갈 것”이라고 밝혔다.

