[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 한국도로공사 광주대구고속도로 대구방향 강천산휴게소는 식품의약품안전처의 위생등급제 심사 결과 커피매장과 열린매장에서 '매우 우수' 등급을 지정받았다고 20일 밝혔다.

대구방향 강천산휴게소는 최근 식약처 산하 기관인 한국식품안전관리인증원으로부터 커피매장 2곳, 열린매장 1곳에 대한 인증 심사(사진)를 진행, 위생 체크리스트 기반 80여개 항목에 걸친 평가 끝에 '매우 우수 등급' 인증서를 받았다.

휴게소 관계자는 "위생등급제 인증 및 사후관리 지속으로 휴게소 종사자의 식품안전에 대한 전문성을 향상함으로써 방문고객의 식품 안전성을 보장하겠다"고 다짐했다.

영남취재본부 이영욱 기자 wook7029@asiae.co.kr