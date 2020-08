신세계푸드, 홈술족 위한 안주 간편식 ‘해물누룽지’ 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 신세계푸드가 집에서 술을 즐기는 '홈술족'을 위한 안주류 간편식 ‘올반 한잔할래 해물누룽지’를 출시한다고 20일 밝혔다.

신세계푸드는 지난해부터 GS리테일과의 협업을 통해 선보인 ‘올반 한잔할래 동파육’, ‘감바스’, ‘불난마늘족발’ 등 안주류 가정간편식 3종이 6000원대의 합리적 가격, 전문점 수준의 맛, 간편한 전자레인지 조리법 등이 호응을 얻으며 인기 상품으로 자리잡은 것에 주목했다.

여기에 최근 코로나19와 역대 최장기간 장마의 여파로 집에서 술을 마시는 홈술족이 크게 늘면서 지난달 안주류 가정간편식 판매량이 6월 대비 25% 증가한 것으로 나타났다. 특히 신세계푸드는 최근들어 사회적 거리두기가 강화되는 등 외식을 자제하는 사회적 분위기가 더욱 견고해짐에 따라 홈술족이 늘 것으로 보고 GS리테일과 함께 소포장 요리형 안주 라인업을 확대했다.

신세계푸드와 GS리테일이 협업을 통해 출시한 ‘올반 한잔할래 해물누룽지’는 구수한 찹쌀누룽지를 새우, 오징어 등 탱글탱글한 해물을 함께 끓여내 깊은 풍미를 느낄 수 있는 제품이다. 또한 죽순, 청경채, 버섯 등 다양한 채소를 넣어 다채로운 식감도 맛볼 수 있다. 특히 신세계푸드 소속 셰프의 레시피로 만든 특제 소스를 더해 고급 중식당에서 먹던 중화풍 해물누룽지의 맛을 그대로 즐길 수 있다. 조리법은 종이 포장지를 제거한 뒤 용기 그대로 전자레인지에서 2분40초~3분30초 동안 데우면 돼 간단하다. 전국 GS25 편의점에서 판매하며 가격은 6900원이다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr