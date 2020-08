셀트리온헬스케어, 이시간 주가 -0.3%.... 최근 5일 기관 36만 3000주 순매도

셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 99,900 전일대비 300 등락률 -0.30% 거래량 1,615,645 전일가 100,200 2020.08.19 15:30 장마감 관련기사 코스피, 하루 만에 반등 성공하며 2360선 마감 … 코스닥 2% 이상 상승코로나 재확산에 다시 불붙은 테마주셀트리온헬스케어, 최근 5일 기관 36만 3000주 순매도... 주가 10만 700원(+0.5%) close 는 19일 오후 7시 40분 현재 전일보다 0.3% 내린 9만 9900원에 거래되고 있다. 거래량은 158만 6953주로 전일 거래량 대비 58.86% 수준이다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 99,900 전일대비 300 등락률 -0.30% 거래량 1,615,645 전일가 100,200 2020.08.19 15:30 장마감 관련기사 코스피, 하루 만에 반등 성공하며 2360선 마감 … 코스닥 2% 이상 상승코로나 재확산에 다시 불붙은 테마주셀트리온헬스케어, 최근 5일 기관 36만 3000주 순매도... 주가 10만 700원(+0.5%) close 는 셀트리온의 바이오시밀러 독점 유통 회사로 알려져 있다.

8월 14일 삼성증권의 서근희 연구원은 '컨센서스 대비 영업이익 30.7% 상회. 코로나19에도 전분기 대비 유럽 바이오시밀러의 안정적 성장 및 미국 트룩시마의 매출 호조에 따른 플러스 변동 대가 반영으로 수익성 개선'라고 셀트리온헬스케어의 목표가를 13만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 셀트리온헬스케어를 36만 2243주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 1만 8260주 순매도, 36만 3000주 순매도 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr