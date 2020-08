소프트캠프, 커뮤니티 활발... 주가 5.03%.

이시간 포털 및 증권 커뮤니티에서 소프트캠프 소프트캠프 258790 | 코스닥 증권정보 현재가 3,130 전일대비 150 등락률 +5.03% 거래량 42,184,694 전일가 2,980 2020.08.19 15:30 장마감 관련기사 소프트캠프, 주가 3295원 (10.57%)… 게시판 '북적'소프트캠프, 원격근무 솔루션 ‘SHIELD@Home’ 출시‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 에 대한 게시물이 급증하고 있는 가운데, 오늘 외국인은 소프트캠프 소프트캠프 258790 | 코스닥 증권정보 현재가 3,130 전일대비 150 등락률 +5.03% 거래량 42,184,694 전일가 2,980 2020.08.19 15:30 장마감 관련기사 소프트캠프, 주가 3295원 (10.57%)… 게시판 '북적'소프트캠프, 원격근무 솔루션 ‘SHIELD@Home’ 출시‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 를 2만 6080주 순매수 하고 기관은 40만 주 순매도 하는 것으로 잠정 집계되었다.

19일 오후 7시 41분 현재 소프트캠프의 주가는 전일보다 5.03% 오른 3130원이고 거래량은 4187만 1771주로 5일 평균 거래량의 566.95% 수준이다.

소프트캠프 이외에도 엔에스(217820), SK케미칼(285130), 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) 등에 대해서도 투자자들의 게시물이 급증하고 있다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr