[아시아경제 손선희 기자] 유로존의 지난 6월 경상수지가 207억유로 흑자로 집계됐다고 유럽중앙은행(ECB)이 19일(현지시간) 발표했다. 이는 지난 5월 기록한 80억유로 흑자보다 127억유로 늘어난 것이다.

