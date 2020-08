용혜인, '코로나 간접접촉' 우려에 국세청장 청문회 도중 이석

[아시아경제 김혜민 기자] 국회 기획재정위원회 소속 용혜인 기본소득당 의원이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자와의 간접접촉 가능성을 우려, 김대지 국세청장 후보자 인사청문회에 불참했다.

용 의원은 19일 자신의 페이스북을 통해 "코로나19 확산 방지를 위해 부득이하게 이석하게 됐다"며 이 같이 알렸다.

이날 오전 김 후보자 청문회에서는 우원식 더불어민주당 의원 다음으로 용 의원의 질의가 예정돼있었으나 곧바로 서병수 미래통합당 의원이 마이크를 넘겨받았다. 서 의원은 이 같은 사실을 몰랐던 듯 "제 차례가 맞나요"라고 되물었고, 윤후덕 기재위원장은 "사정상 (용 의원이) 자리를 비웠다"고 설명했다.

용 의원은 "어제 저녁 TBS 라디오에 출연했고, 오늘 기재위가 개의한 후 오전 10시30분쯤 TBS로부터 전 타임에 출연자가 같은날 아침 CBS라디오에도 출연해 코로나19 검사를 받고 있다는 연락을 받았다"며 이석 배경을 밝혔다. CBS 라디오에 출연 중인 기자가 확진 판정을 받은 사실이 알려지며, CBS는 이날 정규 방송을 중단했다.

용 의원은 "자가격리 대상자는 아니지만 확진자와 직간접 접촉 가능성이 있다면 출연자의 검사결과가 확인될 때까지 일정을 중단하는 것이 맞다고 판단했다"며 "현재 이석해 출연자의 검사결과를 기다리고 있다"고 말했다.

그는 "기재위원으로서 김 후보자의 업무능력을 검증해야 할 책임이 있음에도 그 역할을 다하지 못한 것에 죄송하다"며 "코로나19 확산이 진정될 때까지 당분간은 외부 일정을 최대한 줄일 예정"이라고 덧붙였다.

용 의원은 청문회 질의를 서면으로 대체하기로 했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr