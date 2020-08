[아시아경제 장세희 기자]한국개발연구원(KDI)은 국민경제자문회의와 함께 오는 24일 서울 대한상공회의소에서 '한국 기업부문의 이중구조'를 주제로 정책포럼을 개최한다고 19일 밝혔다.

이번 포럼은 대기업과 중소기업 사이 큰 생산성 격차 등 대·중소기업 이중구조의 현실을 진단하고 대응방향을 논의하기 위해 마련됐다.

기업부문 이중구조 현실과 정책과제, 디지털 미래와 기업의 이중구조 등 두 개 세션으로 구성해 발표와 자유 토론 방식으로 진행된다.

이병헌 중소기업연구원장, 양용현 KDI 시장정책연구부장이 한국 대·중소기업 현실 및 공정성 제고 방안에 대해 발표한다. 구자현 KDI 지식경제연구부장, 이재호 카카오모빌리티 디지털경제연구소장은 디지털·플랫폼 경제 시대 기업의 이중구조에 대해 발표한다.

