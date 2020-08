[e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 피씨엘 = 1400만원 규모의 의료기기 등 공급계약 체결.

◆ 코스나인 = 유형자산(부동산) 취득 잔금을 목적으로 151억원 규모의 단기차입금 증가 결정.

◆ 큐브앤컴퍼니 = 올해 상반기보고서가 감사인인 다산회계법인으로부터 검토(감사)의견 '한정' 받음.

◆ 아리온 = 올해 상반기보고서가 감사인인 신한회계법인으로부터 검토(감사)의견 '의견거절' 받음.

◆거래소= 비츠로시스 상장폐지 여부 심의가 종결되지 못해 11월2일 이후 기업심사위원회를 속개할 예정.

◆ 센트럴바이오 = 63억원 규모의 유상증자 결정.

