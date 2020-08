LG전자, 사이니지 테크세미나 개최…마이크로LED·케이블리스 신제품 소개

[아시아경제 이기민 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 86,200 전일대비 2,200 등락률 +2.62% 거래량 652,649 전일가 84,000 2020.08.19 10:01 장중(20분지연) 관련기사 LG전자 봉사단, 구례 머물며 가전 무상수리 등 수해복구 '구슬땀'LG전자, 주가 8만 9100원.. 전일대비 0.45%"화면 위치 내 마음대로" LG전자 '360' 모니터 신제품 출시 close 가 최근 주요 거래선을 대상으로 '사이니지 테크 세미나'를 열고 올해 LG 사이니지 혁신 기술과 신제품을 소개했다고 19일 밝혔다.

LG전자는 뉴노멀 시대에 발맞춰 기존 오프라인 행사에 온라인 방식을 처음 추가 도입했다고 설명했다. 고객들이 행사장에 오지 않고도 실시간으로 행사에 참여할 수 있게 중계 영상을 준비했다.

LG전자는 행사장 내부에 마이크로 LED 사이니지, 케이블리스(Cableless, 선 없는) 콘셉트의 LED 사이니지, 투명 터치 OLED 사이니지 등 LG만의 차별화된 사이니지 신제품을 체험할 수 있는 공간도 운영했다.

또한 LG전자는 참가자들이 체험존에서 케이블리스 콘셉트의 LED 사이니지를 직접 설치하는 경험을 제공했다. 이 제품은 LED 캐비닛을 케이블 연결 없이 레고 블록처럼 간편하게 이어 붙여 원하는 크기로 제작할 수 있기 때문에 설치가 편리하다.

앞서 LG전자는 이번 행사가 열린 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스호텔 앞에 초대형 LED 사이니지를 활용한 높이 26m의 옥외광고물을 구축한 바 있다. 초대형 LED 사이니지의 설계 및 설치뿐만 아니라 옥외광고물 디자인 설계, 기초공사, 구조물 제작 등 시공까지 전 과정을 전담해 지주형 광고물을 만들었다.

임정수 LG전자 한국B2B마케팅담당은 “LG만의 차별화된 기술력을 앞세운 사이니지 솔루션으로 프리미엄 상업용 디스플레이 시장에 새로운 기준을 제시할 것”이라고 말했다.

