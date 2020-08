KB국민은행 "군 장병 소원·사연 응모하세요"

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 오는 10월 4일까지 군 장병 대상 소원 실현 프로그램인 '2020 장병 소원성취 프로젝트'의 사연을 응모한다고 18일 밝혔다.

올해 11회째를 맞는 이 프로젝트는 국방부와 KB국민은행이 공동으로 주최하는 KB국민은행의 대표적인 사회공헌 프로그램이다. 군 장병의 사기진작과 복지 증진을 위해 장병(병사, 장교, 부사관, 군무원)이 이루고 싶은 소원과 사연을 응모하면 심사를 통해 소원을 들어주고 응원의 메시지도 전달한다.

KB국민은행 홈페이지 및 국방부 인트라넷에서 양식을 다운받아 우편 또는 이메일, 국방부 인트라넷 등을 통해 신청할 수 있다. 심사를 거쳐 총 60명의 장병이 최종 선정된다. 수상자는 오는 10월 28일 KB국민은행 홈페이지, 국방부 인트라넷 및 국방일보를 통해 발표하고 11월 중 국방부와 함께 시상식도 진행할 예정이다.

KB국민은행 관계자는 “코로나19의 확산으로 어려움을 겪고 있지만, 올해도 재미있고 감동적인 소원이 많이 접수돼 장병들의 사기 진작에 KB국민은행이 도움이 되길 바란다”고 말했다.

