시멘트업계, 홍수 피해 수재민 지원 나서

한국시멘트협회, 재난안전관리본부에 피해 복구용 시멘트 10만 포대 기탁

[아시아경제 김종화 기자]시멘트업계가 사상 유례 없는 최장기 장마와 기록적인 폭우로 삶의 터전을 잃고 실의에 빠진 수재민 지원에 나선다.

국내 주요 시멘트업체가 회원인 한국시멘트협회(회장 이현준, 現 쌍용양회공업(주) 대표)는 18일, 전국을 강타한 홍수로 많은 재산 피해와 주택 등 생활 기반을 잃은 수재민의 상심을 위로하고 빠른 재난극복에 적극 동참하고자 복구에 필요한 시멘트 10만 포대(40㎏/대)를 행정안전부 재난안전관리본부에 기탁한다. 이와 관련, 재난안전관리본부는 기탁한 시멘트를 우선 투입할 피해지역별 수요 파악에 들어갔다.

시멘트협회 관계자는 "시멘트업계는 좌절을 딛고 재기에 힘쓰는 수재민의 조속한 피해복구를 위해 시멘트 공급 등 필요한 모든 조치와 노력을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

김종화 기자