금호타이어, 창립 60주년 '고 위드 유' TV광고 첫 선

[아시아경제 성기호 기자] 금호타이어가 올해 창립 60주년을 맞아 TV광고 ‘고 위드 유(Go with you)’ 편을 새롭게 선보인다고 18일 밝혔다.

‘금호타이어 60년, 다이나믹 퍼포먼스를 말하다’ 라는 컨셉으로 제작된 이번 광고는 세계적인 한류를 이끌고 있는 비보잉 세계 랭킹 1위팀 ‘진조크루’와의 콜라보레이션을 통해 금호타이어의 60년과 앞으로 나아갈 도전적인 미래를 표현한 기업 브랜드 광고이다.

광고 내용은 강렬한 대비가 인상적인 흑백화면 연출로 타이어 주행장면 촬영컷과 진조크루의 춤을 속도감 있게 교차편집함으로써 광고 전체를 리드미컬하게 구성하였다.

금호타이어는 이번 광고를 통해 국내 TV뿐 아니라 국내외 유튜브를 포함한 디지털 소재 및 영업/마케팅 수단으로 활용할 계획이다. 90초 상당의 풀버전과 30초, 15초로 다양하게 구성되어있으며, 광고 비하인드 스토리가 담긴 메이킹 필름도 금호타이어 유튜브 채널인 ‘엑스타TV’를 통해 공개할 예정이다.

김상엽 금호타이어 영업마케팅 본부장은 “금호타이어는 고객들에게 우수한 품질의 타이어 제공을 위해 60년을 걸어왔다. 이번 브랜드 광고를 통해 금호타이어의 기술력과 균형잡힌 성능을 바탕으로 앞으로도 한결같이 노력하며, 회사가 나아갈 방향을 고객들에게 보여주고자 한다. 이번 브랜드 광고가 해외에서의 브랜드 인지도 향상에도 큰 기여할 것으로 기대한다.”라고 말했다.

