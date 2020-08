[클릭 e종목]"동아화성, 전기·수소차, 수소연료전지 등 그린 뉴딜 성장 기대"

[아시아경제 유현석 기자] KB증권은 동아화성 동아화성 041930 | 코스닥 증권정보 현재가 8,120 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,120 2020.08.18 08:39 장시작전(20분지연) close 에 대해 전기차, 수소차, 수소연료전지 사업 등 그린 뉴딜 아이템의 성장성이 매력적이라고 18일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

KB증권은 동아화성이 보유하고 있는 제품들이 그린 뉴딜에서 성장성이 부각될 것으로 전망했다. 임상국 KB증권 연구원은 "전기차용 배터리 팩 가스켓은 현재 현대차, 미국 GM, 중국 제일기차 및 장성기차 등으로 납품하고 있다"며 "수소차용 흡배기 호스, 수소연료전지 스택의 분리판 일체형 가스켓 등 친환경 고무제품의 포트폴리오가 우수하다"고 말했다.

특히 자회사 동아퓨얼셀을 주목해야 된다고 임 연구원은 평가한다. 그는 "동아퓨얼셀은 5kw급 고온 고분자 전해질 연료전지(HT ? PEMFC) 시스템을 개발하고 있으며 KC·KS 인증을 앞두고 있다"며 "세계 최고 수준의 연료전지 스택 전기효율(54%)을 확보하고 있다"고 말했다.

그는 현재 9개 해외 생산법인이 있으며, 1분기에 부진했던 중국 법인의 가동률이 2분기부터 큰 폭으로 개선되고 있다"며 미국과 인디아 2공장의 경우 하반기 후반 이후 생산수율이 올라갈 것으로 전망되는데 4분기 북미향 자동차용 배터리 사출물 본격 양산도 긍정적 모멘텀으로 기대된다"고 강조했다.

동아화성은 2분기 매출액이 438억원으로 전년 동기 대비 36.6% 감소했다. 또 영업손실 11억원을 기록했다. 그는 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 직접적인 영향으로 매출액, 영업이익 모두 부진했다"며 "최근 경제활동 재개 및 중국 법인 가동률 회복 등에 힘입어 하반기로 갈수록 이익 정상화가 빨라질 것으로 예상된다"고 설명했따.

