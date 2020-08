부산 기장군, 모든 집합행사·대관 중단 ‘3단계 조치’ 돌입

휴일 야간 긴급회의 소집 … 사회적 거리두기 3단계 준한 조치 시행

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 연휴 기간 코로나19 확진자가 전국적으로 급증하는 등 다시 창궐 조짐을 보임에 따라 16일 부산 기장군은 관내 모든 집합 행사에 대한 전면 중단 조치를 내렸다.

기장군은 사회적 거리두기 3단계에 준하는 조치를 시행하고 전 행정력을 동원해 코로나19 확산 차단에 나서기로 했다.

이에 따라 기장군이 주최·주관하는 모든 모임과 행사, 교육 등 집합 행사도 일체 중단된다. 차성아트홀을 비롯한 군청 대회의실, 읍면 회의실 대관도 금지했다.

이장회의도 비대면으로 하고, 주간업무보고도 2m 거리두기를 유지해서 차성아트홀에서 진행한다.

오규석 기장군수는 이날 오후 8시 30분에 실·국·과장과 5개 읍·면장 등을 긴급 소집해 ‘코로나19 상황대응 긴급회의’를 열었다.

오 군수는 “코로나19가 전국적으로 확산되고 있다. 기장군은 외부 방문객들이 급증하고 있기 때문에 사회적 거리두기를 강도 높게 시행해야 한다”며, “18일부터 사회적 거리두기 3단계에 준한 매뉴얼을 적용해 대응해 나갈 것”을 지시했다.

18일부터 기장-현대차 드림볼파크, 좌광천 야구장, 월드컵빌리지, 철마체육시설, 소두방체육공원 등 실외체육시설과 기장도서관, 정관도서관, 정관어린이도서관, 기장디지털도서관, 대라다목적도서관, 고촌어울림도서관, 내리새라도서관 등 7개 공공도서관도 휴관에 들어간다.

군청과 읍·면 청사 등 공공시설 통제도 강화해 마스크 미착용시 출입을 허용하지 않기로 했다. 전직원은 업무 중에도 마스크를 착용해야 한다.

특히 종교시설, PC방, 음식점, 해수욕장, 기장시장, 5일 장터 등 고위험시설과 다중집합장소에 대한 행정조치도 강화된다.

마스크 착용과 참석자 간 2m 거리두기 등 방역수칙을 철저히 준수하도록 행정지도를 강화할 계획이다.

기장군은 코로나19 위기에 따른 상황이 안정될 때까지 재난안전대책본부 회의를 매일 열고 감염 방지에 선제적으로 대응해 나갈 계획이다.

