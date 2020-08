'당나귀귀' 사진작가 오중석, 이정재와 어깨동무...찐친 인증

[아시아경제 강혜수 기자] 16일 오후 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '당나귀 귀')에 이정재가 깜짝 등장했다.

이날 '당나귀 귀'에서는 사진작가 오중석이 이정재의 화보 촬영을 진행하는 모습이 그려졌다. 이정재의 등장에 스튜디오 패널들은 "길다" "반칙이다 반칙"등 감탄하는 리액션을 쏟아냈다.

한 켠에서 '당나귀 귀'를 촬영하는 카메라를 발견한 이정재는 "오늘 카메라가 많네"라며 정면으로 카메라를 응시해 김숙을 놀라게했다.

이어 어떤 지시도 없이 바로 자연스럽게 의자에 앉아 포즈를 취하는 모습에 전현무는 "본인도 본인이 잘생긴 걸 아는거다"라며 부러워했다.

김숙이 "오늘 촬영 콘셉트는 뭐냐"고 묻자, 오중석은 "상업 사진이기 때문에 옷과 어울리게끔 찍어야 한다"고 설명했다. 이어 "옷에다가 이정재라는 판타지를 실어서..."라고 덧붙이자 장동민은 "멋있어보이려고 지어내는 것 같은데"라고 말했다. 그 말에 전현무는 "두 사람 초면인게 믿기지 않는다"라며 웃었다.

1차 촬영을 마치고 오중석과 이정재는 따로 얘기할 시간을 가졌다. 오중석이 "내가 '당나귀 귀'에 나가게 됐는데 이정재랑 친하다고 했더니 거짓말 아니냐..."며 이정재를 쳐다봤다. 그러자 이정재는 "친하죠. 친하죠"라면서 오중석과 어깨동무를 했다.

하지만 스튜디오 패널들은 어색한 이정재의 포즈에 오히려 웃음을 터트렸다. 전현무는 이정재가 약간 '아 그래그래'하는 것 같다고 지적해 패널들을 폭소케했다.

KBS2 예능프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 5시에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr