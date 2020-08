'인기가요' (여자) 아이들, 8월 첫째 주 1위 트로피…"더 열심히 하겠다"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 그룹 (여자)아이들이 신곡 '덤디덤디(DUMDi DUMDi)'으로 SBS '인기가요'에서 8월 첫째 주 1위를 차지했다.

16일 방송된 SBS '인기가요'에서는 강다니엘, 박진영, 에이프릴, 제시, 트레저 등이 총출동한 가운데 (여자)아이들은 트로피컬 리듬의 '덤디덤디(DUMDi DUMDi)'에 맞춰 퍼포먼스를 선보였다.

특히 (여자)아이들의 신곡 '덤디덤디(DUMDi DUMDi)'은 지코의 '서머 헤이트'(Summer Hate), 이하이의 '홀로'와 1위 후보로 이름을 올렸다. 발표 합산 결과, (여자) 아이들이 1위를 기록했다.

(여자)아이들은 1위 소감으로 "팬들에게 감사드린다. 앞으로 더 열심히 하는 (여자)아이들이 되겠다"고 밝혔다.

한편 이날 '인기가요'에는 강다니엘, 로켓펀치, 루시, 박진영, 브레이브걸스, 세러데이(SATURDAY), (여자)아이들, ATEEZ, 에이프릴, 온앤오프(ONF), ENOi, 제시(Jessi), 체리블렛(Cherry Bullet), TREASURE(트레저), 한승우, HEDY(해디), HYO(HYOYEON) 등이 출연해 무대를 꾸몄다.

