경북지역 고용지표 회복세 … "고용 상황은 여전히 어려워"

통계청 경북 7월 고용률 지표 62.3%로 전년 수준

경북도 "포스트코로나 경제정책 구체화 더욱 집중"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북지역 고용지표가 3월 저점을 찍은 뒤 5월부터 회복세를 보이기 시작해 7월에는 전년도 수준에 근접한 것으로 나타났다.

동북지방통계청이 지난 12일 발표한 '7월 경북 고용동향'에 따르면 7월 취업자 수는 144만5000명으로, 전년 동월대비 2000명 줄었다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 고용시장이 위축된 3~6월 4개월 동안 월 평균 2만2000여명의 취업자가 감소했으나, 7월 취업자 수치는 전년도 같은 달과 비슷한 수준이었다.

경북의 고용률은 62.3%로, 전년 동월대비 0.1%포인트 하락했다. 이는 전국 고용률 60.5%보다 1.8%p 높은 수치로, 17개 시·도 중 6번째로 높은 고용률을 보였다.

경제활동인구는 151만명으로, 전년 동월대비 1만2000명 증가했다. 코로나19 집단발생으로 인한 어려운 여건 속에서도 정부와 함께 적극적이고 다양한 지원방안과 경제정책을 펼친 결과 고용상황이 점진적으로 나아지고 있는 것으로 경북도는 자체 평가하고 있다.

경북도는 지난 3월 소상공인·중소기업 대상 특별경영자금 2조원 무이자 지원, 코로나19로 매출이 하락한 소상공인 대상 50만~100만원 지급, 중소기업 제품 온라인 마케팅, 지역고용대응 특별지원사업 등 '코로나 극복 경제활성화 대책'을 선제적으로 추진해 왔다.

김호진 경북도 일자리경제실장은 "지역 고용지표가 나아지고 있는 것은 고무적인 일이나 지역 고용상황은 여전히 어려운 실정"이라며 "코로나 피해지원 사업의 안정적인 진행과 포스트코로나 경제정책의 구체화와 추진준비에 더욱 집중하겠다"고 강조했다.

