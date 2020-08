코로나 다시 퍼지는데…사랑제일교회·보수단체 광복절집회 강행

광화문 일대 운집…경찰과 고성 지르며 대립하기도



[아시아경제 이정윤 기자] 수도권 중심으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 재확산하고 있는 가운데 보수단체들이 서울 도심에서 집회를 강행했다. 사랑제일교회 신도 등 수천명의 참가자가 서울 광화문 일대에 몰려들었다.

15일 전광훈 목사가 이끄는 사랑제일교회와 자유연대 등 보수단체들은 서울 종로구 경복궁역 인근에서 정부와 여당을 규탄하는 집회를 열었다. 비 내리는 와중에도 집회 시작 2시간 전부터 참가자들이 몰려들기 시작했다. 경찰들이 참석자들에게 서울시의 집회금지명령을 설명하고 돌아가길 촉구했지만 집회는 강행됐다. 일부 참가자는 통제하는 경찰에게 고성을 지르며 반발하기도 했다.

참가자들은 정부의 부동산 대책과 더불어민주당 소속 지방자치단체장들의 잇단 성추문 등을 규탄하며 대통령 퇴진을 요구했다. 참가자 수천명이 세종대로를 메우며 광화문과 청와대 방향으로 행진했다. 집회금지구역인 광화문광장 내에도 수백명이 모여 구호를 외치고 기도했다.

당초 자유연대와 사랑제일교회가 개최한 집회 참석자들은 당초 경복궁역에서 집회를 열려고 했다. 하지만 경찰병력이 배치돼 통제 중인 모습을 보고 다른 보수단체 '일파만파'의 집회장소인 동화면세점 앞으로 옮겨갔다. 이에 보수단체 '일파만파'가 100명 규모로 신고한 동화면세점 앞 세종대로 집회는 참가자 규모는 5000명을 넘어선 것으로 전해졌다.

이날 다른 보수단체도 그대로 집회를 진행했다. 4·15부정선거 국민투쟁본부(국투본)는 서울 중구 을지로입구역 인근에서 집회를 열고 지난 4·15 총선이 부정선거라고 주장했다.

경찰은 집회 자제 요청에 응하지 않는 참가자들을 강제 해산하고, 공무원에게 폭력을 행사할 경우에는 즉각 체포할 방침이다. 서울시도 집회 참가자들을 고발할 계획이다.

경찰에 따르면 오후 3시 기준 세종대로(광화문∼시청교차로), 종로(종로1가∼정동교차로), 사직로(독립문교차로∼동십자교차로)의 교통이 통제되고 있다. 왕복 8차로인 남대문로(한국은행교차로∼을지로입구)는 절반인 왕복 4차로만 운행 중이다.

한편 사랑제일교회는 최근 교회 중심의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산의 중심에 서 있다. 사랑제일교회는 이날 신고한 경복궁역 인근 상경집회에 대해 금지 통보를 받았으나 전국 신도들에게 다른 집회에 참여하도록 독려했다. 이 교회에서는 이날 오후 2시 현재 누적 확진자가 134명 발생했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr