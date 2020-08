코로나19로 풀린 돈 급증…유동성 장세 어디까지

시중 통화량 약 3077조…갈수록 급증

[아시아경제 김은별 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태를 극복하기 위해 정부가 자금을 대거 풀고 있고, 기준금리는 인하하면서 시중 통화량 증가세가 계속되고 있다. 특히 가계와 비영리단체 통화량도 늘고 있어 부동산과 주식 등 자산시장 유동성 장세도 당분간은 이어질 것으로 보인다.

한국은행이 13일 발표한 '6월 중 통화 및 유동성'에 따르면 6월 M2(광의통화)는 3077조776억원으로 확인됐다. 지난달보다 23조1509억원(0.8%) 늘었다. 역대 최대치를 경신했던 5월 증가 폭(35조3716억원)보다는 줄었다. 다만 지난해 같은기간과 비교하면 여전히 9.9%나 늘어 전년동기비 증가율이 통계 작성 후 가장 높았던 5월(9.9%)과 같은 수준이다.

M2는 현금과 요구불예금, 수시입출금식 예금(이상 M1) 외에 머니마켓펀드(MMF)나 2년 미만 정기 예·적금 등 단기 금융상품을 포함한다. 곧바로 현금화할 수 있는 자금이라고 생각하면 된다.

특히 6월엔 가계부문 M2가 크게 늘어나는 모습을 보였다. 주체별로는 가계 및 비영리단체에서 16조9000억원, 기업에서 9조1000억원, 기타금융기관에서 2조7000억원씩 통화량이 늘었다.

가계부문 M2 증가 폭은 2006년 5월(약 21조원) 이후 가장 컸는데, 가계대출이 늘어난 것과 관련이 있다. 코로나19 초기에는 풀린 돈이 기업대출로 주로 흘러갔지만, 최근에는 부동산 가격 급등과 맞물려 가계대출이 급증한 것이 많은 영향을 미쳤다.

한은 관계자는 "대출은 곧바로 현금화할 수 있는 M2로 잡히는데 6월 가계대출은 5월 증가 규모(5조원)보다 3조1000억원가량 확대된 8조1000억원이었다"고 말했다. 주택담보대출도 늘었지만, 공모주 청약 관련 자금 수요로 기타대출(신용대출 등) 역시 큰 폭으로 증가했다.

상품별로는 금융상품 가운데 수시입출식 저축성예금(+14조4000억원), 요구불예금(+6조2000억원)은 늘었지만, 수익성이 낮은 2년 미만 정기 예·적금은 오히려 4조8000억원 감소했다.

이렇게 시중 통화량이 갈수록 늘면서 당분간 유동성으로 인한 자산가격 상승세는 이어질 것으로 판단된다. 전문가들은 풍부한 유동성 시대가 장기간 계속될 것으로 예상했다. 특히 정부가 고강도 부동산 규제로 부동산 가격 급등을 막으려 안간힘을 쓰고 있는 만큼, 주식시장은 특히 급등할 것이라는 분석이다. 지난 3월 코로나19 확산 초기 1400선까지 떨어졌던 코스피 지수는 최근 2500선까지 넘보고 있다.

김중원 현대차증권 애널리스트는 "코로나19가 촉발한 자산가격 버블로 상품, 주식, 부동산 등 대부분 자산가격이 상승 중인데 주요국 대비 실적개선 기대가 높은 코스피 지수 역시 크게 상승했다"며 "코스피 역사적 고점은 2018년1월29일 2598.2포인트로, 올 연말 정도면 역사적 고점을 경신할 수 있을 전망"이라고 내다봤다.

