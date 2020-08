[아시아경제 이승진 기자] 롯데그룹은 13일 정영철 롯데지주 비서팀 상무를 롯데지주 비서팀장에 내정했다고 밝혔다.

정영철 상무는 1994년 롯데백화점에 입사해 2004년 영등포점 영업총괄팀장, 2008년 마케팅2팀장 등을 지냈다. 2010년 롯데정책본부 비서실을 거쳐 2017년부터 롯데지주 비서팀 담당임원으로 재직중이다.

