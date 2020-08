[아시아경제 이관주 기자] 경찰청은 인도네시아 경찰관 20명이 경찰대학 석사학위과정을 수료했다고 13일 밝혔다.

경찰대학 치안대학원 개교 이후 외국 경찰관들이 교육과정을 이수한 것은 이번이 처음이다.

이번 석사학위과정은 경찰청이 한국국제협력단과 함께 추진하고 있는 ‘인도네시아 경찰청 사이버범죄 수사역량 강화 사업’의 일환으로 진행됐다.

과정을 이수한 인도네시아의 그라와스 경감은 “한국 경찰은 사이버범죄 대응역량을 꾸준히 발전시켜 왔고 특히 사이버범죄 수사와 디지털포렌식 분야에서 독자적 기술 개발을 통해 세계 최고의 수사기법을 보유했다는 점이 감명깊었다”며 “치안대학원 석사학위과정은 선진 수사기법을 배우는 좋은 기회가 됐다”고 말했다.

경찰청은 “앞으로 교육과정을 통한 치안협력 프로그램을 확대해 나가는 방안을 적극적으로 검토하겠다”고 밝혔다.

