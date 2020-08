부산 기장에 첫 융복합형 도시농업공원 들어서나?

기장군, 철마도시농업공원 도시관리계획 결정 고시

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군에서 3년 전부터 추진한 철마도시농업공원 조성사업이 부산시 도시계획위원회 심의를 거쳐 지난 12일 철마도시농업공원으로 지정 고시됐다.

오는 9월 부산시 도시공원위원회 심의를 통과하면 도시공원 조성 사업이 본격 추진된다.

철마도시농업공원은 시·군비 총 105억원을 들여 기장군 철마면 장전리 263번지 일대 2만 7254㎡(약 8244평)에 조성될 계획이다.

부산 최초의 융복합형 도시농업공원으로 △잔디밭 야외무대 △자연학습장 △농업체험센터 △기장 찰토마토 텃밭 △스마트팜 △느티나무길 및 공연 광장 △농업 체험장 △작물재배원 등의 시설이 들어선다.

기장군 관계자는 “도시농업공원 조성을 위한 시작단계인 토지보상절차를 진행하면서 도시공원위원회 심의를 위해 마지막까지 행정력을 집중하고 있다”고 말했다.

기장군은 사업이 완성되면 도시농업을 테마로 하는 상징적 종합체험공간으로 시민들에게 여가활동과 자연과의 교감, 나눔의 공간을 제공하고, 도시농업의 가치 확산과 도농 상생을 위한 장이 될 것으로 기대한다.

